El Gobierno busca mayor aval para ratificar el DNU por la compra de 100 colectivos

De bajo impacto

Romano Norri sostuvo su postura crítica tras la visita de Abad. “Entendemos que hay una extralimitación en lo que son las facultades de la ley de emergencia; da la posibilidad de subsidiar empresas, no de comprarle colectivos”, dijo. Además, consideró que “es discriminatorio con los vecinos de la Capital” que esos 100 coches se incorporen sólo a las 56 líneas interurbanas o rurales y no a las 14 urbanas. Por último, opinó que no generará impacto en la calidad ya que un centenar de coches representa menos del 17% de los servicios no urbanos. “La gran mayoría de esas empresas no tienen concesión ni papeles al día. Seguramente a través de un decreto van a terminar dándoles los ómnibus a Aetat para que se las dé a las empresas”, cerró.