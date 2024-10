En esta Era de la Humanidad Aumentada, la IA y yo somos compañeros de viaje. A veces me lleva a lugares que no esperaba, otras veces me cuestiona y me obliga a pensar diferente. Pero siempre está ahí, dispuesta a aprender y a enseñar. Como con Platero, he encontrado en la IA una aliada fiel, llena de posibilidades. La inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos, sino para potenciarnos, para permitirnos ir más allá de nuestros límites habituales y desafiar lo que creemos posible.