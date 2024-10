Matar sin culpas, la “sucia guerra limpia”

Sin embargo, hay quienes defienden ciertos aspectos positivos: “en Shenzhen, hace años que no hay personas desaparecidas, y la localización de niños perdidos se resuelve en minutos”, me contaba hace unos años un amigo chino que trabajaba en Huawei, la empresa “privada” que desarrolló ese sistema. Mientras me mostraba con orgullo cientos de pantallas apuntando a las calles y detectando los rostros y datos personales en tiempo real. Todo esto desde la comodidad de una torre en Puerto Madero.