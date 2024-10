Melconian dijo que la "euforia del Gobierno" puede llevar a decisiones que no son sostenibles

Melconian cargó el gobierno de Javier Milei que festejó la desaceleración de la inflación, al 3,5%. "Todavía no ganamos nada. Me pongo de pie, me pongo de pie, pero todavía no ganamos nada", remarcó. También dijo que la "euforia" puede llevar a decisiones que no son sostenibles en el largo plazo.