Carlos Melconian le pidió al Gobierno revisar las restricciones cambiarias

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista afirmó: "El cepo es una cosa difícil, en primer lugar porque no tenés dólares, segundo lugar porque no tenés reservas. El Presidente ha pasado de decir en los últimos meses estamos comprando un montón de dólares, estamos licuando la base monetaria, cada vez estamos más cerca de dolarizar... a que trasciende que no va a levantar el cepo".