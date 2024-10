El presidente de Francia anticipa que “luchará” para que "Emily in Paris" no se haga en Roma

Aunque la serie recibió críticas por perpetuar clichés sobre la vida parisina y omitir problemas sociales, un estudio del centro nacional de cine de Francia reveló que un 38% de los turistas inspirados por series o películas eligieron Francia gracias a “Emily in Paris”. Este impacto en el turismo no pasa inadvertido para Macron quien, sin embargo, no tiene planes de aparecer en la serie. Con humor señaló: “soy menos atractivo que Brigitte”.