Pese a las ganancias que les reporta, los corazones franceses se resisten a "Emily in Paris"

Desde su estreno en 2020, “Emily in Paris” generó amores y odios. Estas pasiones convirtieron a la serie de Netflix en un éxito de audiencias. Hay quienes valoran el ciclo por su estilo visual y su parecido con “Sex and the City”. Pareciera que la historia de Emily conecta muy bien con el público global, salvo en Francia, donde la serie recibió críticas ásperas. ¿Qué es lo que no convence a los franceses de esta producción que, en teoría, celebra su cultura?