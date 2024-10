Javier Milei ratificó que "no va a fijar fechas" para levantar el cepo cambiario

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó una entrevista al diario británico Financial Times y reiteró que todavía no están dadas las condiciones para levantar el cepo cambiario. "No somos comunistas, somos libertarios. Hay una cuestión filosófica detrás de esto, y es que no puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad", dijo.