21k de LA GACETA: tiene 54 años, corre desde los 42 y quiere competir hasta ser abuela

Aquella “nueva normalidad” que acercó a lo desconocido en muchos aspectos de la vida, atrapó a millones de personas que empezaron a poblar las carreras a pie, no solo en la calle en la montaña también, una geografía que es del gusto de Sticca. “La montaña me gusta disfrutarla, no correrla. Ver los paisajes y demás”, detalló.