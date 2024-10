21K LA GACETA: con el kit en la mano la adrenalina empieza a subir

Ganador del premio LA GACETA 2012 en atletismo, Santillán también formará parte de los competidores. Él destinará bastante energía al apoyo que les dará mañana a sus alumnos. “En la primera no corrí, pero la viví desde afuera y fue un carrerón”, calificó Santillán. “No dudo que este año lo van a superar”, estimó. Estará en la distancia de 10 kilómetros con una preparación que lo lleva a pensar que puede ubicarse en los puestos de vanguardia. “En 2023 no estaba como ahora, porque me siento competitivo”, explicó.