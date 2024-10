Frente a Tigre, Atlético Tucumán realizará un homenaje para festejar la Copa de Campeones de 1960

“Los socios me decían Mario, nosotros somos campeones de campeones en 1960 y tenían razón. Ya pasaron casi 65 años, yo me comprometí a que lo íbamos a plantear y no sé qué dirá él, pero te agradezco por haberme escuchado en el predio de Ezeiza”, había dicho Mario Leito, presidente de Atlético.