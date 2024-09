Histórico: AFA oficializó el título de 1960 y Atlético Tucumán fue proclamado campeón de Primera división

En los últimos meses el club Club Social y Recreativo El Quequen de Oriente se plegó al pedido de Atlético, según afirmó Juan Giannecchini, ex jugador, ex director técnico e integrante de la comisión directiva de El Quequén, quien escuchó esta noticia y tuvo una idea: “Venía viajando y me enteré por radio de este reclamo. Se me prendió la lamparita; dije ‘si a ellos le dan el título oficialmente, a El Quequén le reconocerían el subcampeonato a nivel nacional’. Debemos sumarnos con un pedido similar”.