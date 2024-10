Boca superó la tempestad y el tercer interinato de Herrón comenzó con el pie derecho

La alegría volvió a tocar las puertas de La Bombonera. Es cierto, los tiempos no son los mejores para Boca, que siempre parece ahogado en una crisis. Y el presente no es la excepción. La salida de Diego Martínez es la punta de iceberg de los problemas del “Xeneize”, que no pudo cumplir la mayoría de los objetivos de la temporada.