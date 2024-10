¿Proyecto frustado en Tafí del Valle?

El ex gobernador Juan Manzur había firmado un acuerdo con el ex ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens para construir ese centro. La Nación, a través de préstamos internacionales, aportaría los U$S4 millones que se necesitaban para realizar la obra. En marzo pasado se hizo un llamado a licitación, pero fracasó porque no se presentó ninguna empresa. “Todo el mundo sabía que nos oponemos porque su construcción hubiera significado un retroceso para nuestro pueblo”, aseguró Mamaní.