La diseñadora argentina detrás de la tipografía más famosa habla sobre la frustración

"Yo no sabía que las tipografías se diseñaban", confesó entre risas. "Para mí, simplemente aparecían en los catálogos que usábamos en el estudio", admitió. "Me llegó un e-mail anunciando la carrera de diseño de tipografías y me anoté al toque. Justo venía de haberme separado de una banda musical que tenía, y me encontraba muy angustiada y afligida, así que necesitaba un nuevo espacio de contención", contó.