¿Hay cepo para rato? La visión de un economista sobre la situación económica del país

Sin embargo, la situación del cepo es más compleja. "Hay dos posturas", explicó. "Una sostiene que no se puede salir del cepo sin reservas suficientes, y la otra argumenta que no se pueden acumular reservas mientras el cepo siga vigente". Bercoff -dijo- se inclina por esta última: "mientras no se permita la libre entrada y salida de capitales, las inversiones no vendrán".