Las cinco mejores frutas para incluir en tu dieta para bajar de peso

Las dietas para adelgazar no son milagrosas y eso lo sabemos todos. No existen un regimen ultra restrictivo que haga perder peso mágicamente. O al menos no de una manera saludable. Para bajar de peso de una forma sana es necesario modificar hábitos alimenticios y cambiarlos por una dieta rica en nutrientes, que satisfaga nuestras necesidades orgánicas, intentando que sea baja en calorías.