Las razones por las que lloramos “de la nada”, según la psicología

Parece un poco extraño que no podamos discernir cuáles son las razones de nuestras ganas de llorar, sin embargo, debemos anticiparnos que no es un fenómeno inusual. “Los episodios de llanto tienen una causa física, pero también indican que hemos acumulado una gran cantidad de emociones subconscientes que no estamos procesando”, explica Yvonne Thomas, psicólogo de Los Ángeles.