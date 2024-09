El motivo por el que algunas personas odian su cumpleaños, según la psicología

¿Qué es la depresión de cumpleaños y por qué ocurre?

La depresión de cumpleaños es una experiencia que no está relacionada con una condición de salud mental, si no que es también más situacional. “Nuestro manual de diagnóstico no reconoce a la depresión de cumpleaños como un desorden de salud mental”, explica el Dr. Ernesto Lira de la Rosa, psicólogo clínico y miembro de la Fundación Hope for Depression Research.