River vence a Boca, en la bombonera y complica el ciclo de Martínez

Fue tan de ensueño la tarde de la “Banda Roja”, que la victoria se plasmó en la red con un remate de Lanzini, quien no había marcado desde su regreso a Núñez. Y que ya sabía por partida doble lo que era gritar en La Bombonera. “Justo se me da acá, después de diez años, es increíble. Esto me da confianza”, confesó “Manu”, diplomado en el arte de amargar al rival de toda la vida en domicilio propio.