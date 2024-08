River Plate fue efectivo, sí, pero poco ambicioso

La “T” no pudo mantenerse. Por el lado de River Gallardo, que cumplía el segundo partido desde su regreso al club hace unos días, se desesperaba porque sus dirigidos no podían mejorar en el juego. Incluso, a minutos de producirse la expulsión, los cordobeses pudieron vulnerar el arco de Armani. Por más que la jugada fue anulada por fuera de juego de Matías Catalán , la acción dejaba al descubierto la falta de efectividad ante una chance inmejorable para no sufrir tanto en la serie. Por eso Gallardo se desesperaba: sus dirigidos no mejoraban en el juego.