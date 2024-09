En medio del conflicto aeronáutico, el Gobierno de Milei se reunió con directivos de la aerolínea brasileña Gol

En ese momento no se habían puesto en marcha acciones concretas, o al menos no se habían dado a conocer. “Le damos tiempo a que los gremios arreglen la paritaria hasta mediados de octubre, porque no hasta el 17 de octubre. Se puede llamar presión, les estamos diciendo que no es una amenaza vacía, te la vamos a poner”, dijeron en Gobierno ayer. Sin embargo, hoy avanzaron con una charla de tipo institucional, en el Palacio.