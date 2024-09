Tomás González presenta su disco doble con 32 canciones

“Este recital implica concretar un viejo y un querido anhelo, para perpetuar gran parte de lo vivido con amigos y talentos de este Tucumán. Me voy a encontrar con amigos que no veo hace 40 o 50 años. Va a ser muy emocionante. Con mis hermanos realizamos algunas presentaciones no difundidas, fusionando el género musical de cada uno, pero no fue frecuente por la distancia y en lugar donde estaba cada uno... y así fueron pasando los años”, afirma el músico.