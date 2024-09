Tras votar en contra, Canelada y Cobos pidieron a Chahla que vete el aumento del boleto de colectivo

"No le estamos pidiendo más que coherencia. La intendenta dijo públicamente que en estas condiciones no se podía aumentar el boleto urbano. El servicio sigue siendo pésimo, no cambió. Como autoridad ejecutiva de esta ciudad, tiene la última herramienta para evitar el aumento del boleto. Con ese acto, le decimos que le demuestre a los vecinos de la capital que se para del lado del pasajero y no de los empresarios", afirmaron.