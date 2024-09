Chahla les pone plazos a los empresarios para mejorar el servicio de colectivos

Luego, insistió con que la intención es, ante cada infracción o inconveniente, buscar una resolución. “En caso de que esto no suceda, se hace el expediente, se da derecho al descargo, y si no se cumple, al otro día estamos iniciando el proceso sancionatorio”, añadió. De todos modos, en línea con Chahla, Nieva remarcó que la postura del municipio no implica una falta de diálogo con Aetat. “Estamos observando mucha recepción de parte de los empresarios, viendo cómo podemos mejorar, e incluso sacando más ómnibus a prestar servicio”, indicó.