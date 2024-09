Jujuy también comenzará a cobrar la atención médica a los extranjeros

A nivel nacional, se evalúa la posibilidad de extender este cobro a todo el país, con un proyecto que aún no ha sido presentado al presidente. La ley aprobada en Jujuy permitirá al gobernador determinar las modalidades y precios de los servicios de salud para extranjeros que no contribuyen a través de impuestos. La medida está dirigida principalmente a quienes visitan la provincia de forma transitoria, no a los residentes o trabajadores extranjeros.