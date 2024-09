¿"Pampita" en crisis de pareja? Aseguran que Roberto García Moritán está viviendo en un hotel

Para confirmar las versiones de crisis matrimonial, Gómez Rinaldi se comunicó con Roberto García Moritán. "Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Le dije que me enteré y él me dijo: 'No, no, estamos muy bien'. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor", dijo el periodista.