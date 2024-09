García Moritán rompió el silencio tras los rumores de separación de "Pampita": qué dijo

Los rumores

Ayer, Yanina Latorre aseguró que la ex jurado del Bailando está definitivamente separada de su esposo. "Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana", adelantó Ángel De Brito sobre la actividad del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Fue entonces que la pareja de Diego Latorre tomó la palabra y leyó los mensajes que le envió su fuente, según ella, cercana "Pampita": "Alguien de su entorno me confirma que está separada".