Carrera 21k de LA GACETA: ¿qué hacer el último mes para llegar en óptimas condiciones?

Por eso, “Chava” da vuelta la pregunta. ¿Qué es lo que no se hace el mes previo a la carrera? “Tratar de no hacer lo que uno no viene haciendo. Los entrenamientos hay que hacerlos como manda el entrenador, no sumar kilómetros de más. Un mes antes yo ya bajo la carga. Es decir, que los entrenamientos ya no son tan largos”, especificó.