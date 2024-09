21K de LA GACETA: de contar historias a vivirlas desde adentro

“Practiqué deportes desde muy joven, pero después me enamoré del atletismo. Empecé a correr casi de casualidad y me atrapó por completo. Aunque había sido deportista, no me consideraba atleta hasta que cumplí 30 años. Antes era deportista, pero lo hacía sin una planificación”, dijo Rossi. “Con mi esposo vamos a correr los dos. Él se anotó en los 21k y yo haré los 10k. Será una especie de preparación para la Maratón de 42k que haremos juntos”, agregó la periodista antes de contar cómo se inició su historia de amor.