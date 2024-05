Trabaja desde los 11 años, siempre fue aficionado al atletismo y quiere ganar su tercera carrera de 21K Yerba Buena por Sporting

Su historia con el atletismo comenzó a correr hace 18 años, cuando tenía 17. "Pero empecé a trabajar cuando tenía 11, en la verdulería de un amigo. No me dejaba hacer nada hasta que no terminaba la tarea. También trabajé de cadete y haciendo cordón cuneta. No fue fácil, pero aprendí mucho y eso me permitió hacer mi casa. Vengo de una familia muy trabajadora, mis padres siempre me decían que con el trabajo y el esfuerzo se consiguen muchas cosas. Y por eso, con cada cosa que me proponía, la hacía sin importar si llovía, si hacía frío o si tenía que madrugar", contó "Chava".