Un amor profético: Charly García logró la colaboración con Spinetta que hace cuarenta años soñaron juntos

El corazón roto de Spinetta

Corrían los 80 y los cambios políticos y sociales en Argentina se reflejaban en la música. Tras la caída de la última dictadura militar, el rock se vio influído por corrientes de new wave y de pop, con letras que empezaron a separarse de la crítica social y a tratar otros temas. Ya no hacía falta hablar de represión si estábamos en democracia; aunque eso no impidió recordar lo sucedido, con canciones como “Los dinosaurios”, de García.