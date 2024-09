El fuerte impacto del nuevo disco de Charly García: ¿qué se dijo?

“Charly, todo mi corazón está contigo en este nuevo comienzo, en este flamante disco, La lógica del escorpión. Y también un gran honor para mí ser parte de este gran proyecto, de este gran disco. Mis felicitaciones, un abrazo grande. Mi corazón late de felicidad, nos vemos pronto. Say no more”. posteó Toño Silva, baterista chileno que era miembro de The Prostitution, la banda que viene acompañando a Charly en los últimos años y que también es parte de este disco en un video.