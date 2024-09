Nacha Guevara internada: cuántos años tiene la actriz y cuáles son sus secretos para mantener la juventud

Cuántos años tiene Nacha Guevara

Las primeras noticias sobre la internación de Guevara impactaron. Es que, por su edad, es esperable que sufra algunos problemas de salud. Sin embargo, aseguró estar en perfecto estado. "Estoy en terapia, pero muy bien, me siento bien. No me duele nada", contó Guevara, que en menos de un mes cumple sus 84 años.