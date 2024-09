Nacha Guevara fue operada y está en terapia intensiva

La propia Guevara habló con Ángel de Brito al aire de LAM (América). “Estoy en terapia, pero muy bien, me siento bien. No me duele nada, tuve un equipo médico estupendo, tuve una atención buenísima en el Finocchieto. Ya el domingo vuelvo a casa y ya se me fue el síntoma que me estaba volviendo loca, que era un dolor en el pie... Que no se lo deseo a nadie. Así que estaré allí el 23, como un soldadito”, dijo y volvió a confirmar su presencia en el reality que conducirá Florencia Peña.