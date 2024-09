Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "Largue la escuela austríaca y cace el manual argentino"

Desde la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en provincia de Buenos Aires, la ex mandataria brindó una clase magistral titulada: "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido". "Decían que eliminado el déficit fiscal todo se iba a solucionar. Sabíamos que no era así. No lo sabemos solo desde la teoría. La formación teórica en la gestión de la Argentina conocimiento empírico de la realidad argentina", afirmó.