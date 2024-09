Cruce entre Milei y Cristina Kirchner: un economista del PRO opinó y dijo que “en algo acierta CFK”

“La restricción no es externa, sino interna: no es que no generamos dólares, sino que no los podemos retener voluntariamente (sin cepo) por malas políticas”, sumó Lacunza en su posteo, al advertir por las consecuencias que genera el cepo cambiario, que desestimula las exportaciones y genera mayores incentivos sobre las importaciones, con una mayor demanda sobre el dólar oficial que impacta sobre las reservas del Banco Central.