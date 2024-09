Javier Milei, contra Cristina Kirchner: “Dibujando números debe ser más fácil conseguir logros, nosotros preferimos la verdad”

El jefe de Estado realizó el mismo razonamiento, pero con la pobreza. “Cuando se espantan tanto por los pobres, de donde la pobreza, tanto llegar a la pobreza cómo salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así claro, así es fácil”.