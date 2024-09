La nueva tendencia del chocolate: cómo y de dónde lo quieren

Mercado mundial

Según la consultora internacional de mercados Grand View Research, el tamaño del mercado mundial del chocolate se aproximó a los US$ 120.000 millones en 2023. En ese contexto, el país que más chocolate consume es Suiza, con 8,8 kilos anuales per cápita, seguido por Austria, con 8,1 kilos, y Alemania, con 7,9 kilos. Mientras tanto, la Argentina se posiciona bastante por debajo de este promedio, con dos kilos de consumo anual per cápita.