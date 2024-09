Juicio por YPF: la jueza Preska le pidió a funcionarios de Javier Milei y Alberto Fernández que entreguen chats y mails

Entre los altos funcionarios que deberán revelar sus correos de Gmail y chats en plataformas de comunicación como Whatsapp y otros se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel; y el ex secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.