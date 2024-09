La selección argentina, cada vez menos "popular": asistir al duelo contra Chile es casi un lujo

Felipe González Aguilera vive en San Miguel y acaba de canjear su ticket para el duelo contra la "Roja". "Estoy feliz porque voy a ver los campeones", asegura. Sin embargo, comprar el boleto no fue una decisión tan sencilla. "El tema de la página es un bajón, es muy difícil acceder. Probé la primera vez y nada. Esta semana salieron más a la venta y pude sacarla. Compré la más barata, la popular. Hice el esfuerzo porque ver a la Selección no se da siempre; es una oportunidad única para mí. Pero la verdad es que no es nada barato ir a ver a la Selección", sentencia.