A 10 años de la muerte de Gustavo Cerati: cuál es la canción que predijo su partida

"Fuerza Natural", la canción que predijo la partida de Cerati a otra vida

Si bien en su momento parecía más una declaración cassettera en consonancia con lo conforme que se sentía con una de sus creaciones, una frase de Cerati resultó ser premonitoria. “Si me retirara ahora, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí... Me iría contento por Fuerza Natural”, comentó el artista en el lanzamiento de su último álbum.