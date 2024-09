La esperanzadora declaración del preparador físico de la Selección sobre la posibilidad de que Messi llegue al próximo Mundial

“Me acuerdo que le digo: ‘Bueno, dejá que le voy a pregunta r a Leo’. Le toco la puerta a Leo y le digo: ‘Perdoname que te moleste…’. ‘Sí, pasá’, me dice. ‘Gino me dice que nunca cobró por las giras internacionales’, le digo. ‘¡Uy! Boludo’, me responde”, detalló. “Abre el cajón, saca un sobre de plata así y me dice: ‘Tengo esto guardado hace seis meses. No me podía dar cuenta a quién me faltaba darle la plata. Hice la lista cinco veces y no me saltaba quién era el jugador que me faltaba. Tomá dásela’”, concluyó.