Atlético Tucumán y un refuerzo de lujo: jugó en dos grandes y en la Selección Argentina

Durante 2012, Peruzzi tuvo su debut en la selección argentina, en donde disputó cinco partidos (dos por Eliminatorias Sudamericanas) y recordó con cariño ese breve paso; una etapa llena de emociones intensas y de aprendizajes. “Fue hace mucho tiempo. Me pasaron muchas cosas juntas; fue mi debut, enseguida me llamó la Selección... Era muy chico, se dio todo muy rápido y no me pude sostener en ese nivel pero tengo recuerdos increíbles; sensaciones que no me olvidaré en mi vida. Fue tremendo para mi estar en el predio de la AFA, abrir la puerta y que venga caminando (Lionel) Messi y (Sergio) Agüero. Nunca olvidaré de ese momento”, dijo.