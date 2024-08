Galletas de coco con sólo cuatro ingredientes: una receta saludable, sin harinas, manteca ni azúcar

Estas galletas además no llevan horno, por lo que su preparación es más que sencilla. Su textura es similar a la de una barrita de cereal y no son extremadamente dulces, por lo que su sabor no es empalagoso o demasiado azucarado. Estas galletas son livianas, no contienen harinas por lo que son bajas en hidratos de carbono de poca calidad, no llevan mantecas ni azúcares y se vuelven ideales para reservar en la heladera y consumir cuando se desee.