Tucumán se adhirió al blanqueo: “No son héroes, son evasores”, dijeron en la Legislatura

El miembro informante comunicó que el principal objetivo de la norma es la formalización de activos no declarados con un enfoque de mantener la inversión local. Indicó que, como sucede con la ley nacional, los blanqueos de hasta U$S 100.000 dólares no pagarán multas. Quienes se acojan al régimen no abonarán Ingresos Brutos. Destacó que esta ley de blanqueo tiene “beneficios como nunca” y que la administración de Javier Milei espera que ingresen al sistema unos U$S 40.000 millones.