Claves del sistema: ¿cómo operará el blanqueo de capitales?

¿Qué impuesto debe abonar un contribuyente que regulariza U$S 80.000 en una propiedad y U$S 90.000 en efectivo? La franquicia de U$S 100.000, ¿es una por el efectivo y otra por el inmueble, por tratarse de un régimen general y especial?

El dinero en efectivo transferido a una cuenta especial en el país resulta excluido de las disposiciones del Capítulo IV del Título II de esa norma legal (es decir, tampoco debe considerarse la franquicia de U$S 100.000 indicada en el primer tramo de las tablas del artículo 28 de la ley), atento a que debe regularizarse conforme el procedimiento previsto en el artículo 31. Por lo tanto, el dinero en efectivo se rige por esas previsiones, y por no exceder en el caso (se plantea una exteriorización por U$S 90.000) los U$S 100.000; éstos deben permanecer depositados en una cuenta especial hasta el 30 de septiembre inclusive, o afectarse hasta esa fecha, de forma total o parcial, en alguno de los destinos admitidos por la norma. A partir del 1 de octubre, esos fondos podrán retirarse sin pagar la retención del 5%. Sólo queda sujeto a las disposiciones del artículo 28 de la ley, el inmueble valuado en U$S 80.000 y, siendo el único bien, en el ejemplo traído a consulta, que queda encuadrado en ese marco, como su monto es inferior a los U$S 100.000 de la franquicia del referido artículo 28, no da lugar a un impuesto especial a pagar.