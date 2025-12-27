No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Las advertencias sobre no descargar contenido que no esté en plataformas autorizadas no dejan de circular. Sin embargo, en un afán de tener funciones extra y originales en sus celulares, los usuarios descargan archivos que ponen en peligro la seguridad de sus datos. Eso fue lo que pasó con este paquete, que pretendía ser una herramienta nueva para WhatsApp, pero que terminó por robar miles de gigabytes de información.