Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

La ansiedad no siempre se expresa a través de síntomas físicos evidentes como taquicardias o trastornos del sueño. En muchos casos, este estado emocional se manifiesta de manera más silenciosa, oculto detrás de conductas socialmente valoradas como la eficiencia, la empatía o la responsabilidad. Sin embargo, cuando estas virtudes se llevan al extremo, pueden convertirse en el origen de un ciclo de estrés crónico.