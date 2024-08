Lourdes Arrieta: "Milei dice que viene a despertar leones, pero a los leones nos ponen un bozal"

En diálogo con radio Splendid, la parlamentaria mendocina afirmó: "Sigo referenciada y respetando la voluntad de nuestro Presidente; pero también siendo crítica, lo que no podía hacer adentro del bloque y podré hacerlo desde mi propio espacio". "Rompí con el esquema de comunicación que tienen ellos que es justamente no hablar, esperar que baje la espuma, no decir nada, dejar que todo pase, y eso va en contra de mis principios", agregó.